Pegasus Hava Yolları basın toplantısı düzenleyecek

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane bugün saat 13:00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Pegasus Hava Yolları basın toplantısı düzenleyecek
06 Şubat 2020 Perşembe 08:00

Basın toplantısıyla ilgili yapılan duyuru şöyle; "Pegasus Hava Yolları’nın 5 Şubat 2020 tarihinde İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasıyla ilgili olarak bugün saat 13:00’da Divan İstanbul Asia Otel’de Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane’nin sözcülüğünde gerçekleştirilecek bir basın toplantısı düzenlenecektir"


 

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