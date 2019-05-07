Pegasus'tan İstanbul seçimi kararı

Pegasus Hava Yolları, YSK'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde verdiği kararın ardından 23 Haziran tarihini kapsayan bileti bulunan yolcuların para kesintisi olmadan iade hakkı bulunduğunu duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar verdi. Seçimi CHP'ye kaybeden AK Parti'nin "Kesin bir şeyler oldu. Tam anlamadık ama var bir şeyler" gibi söylemlere dayandırdığı itirazı dikkate alan yüksek hâkimlerin verdiği kararla yalnızca İstanbul Büyekşehir Belediye Başkanlığı seçimi, 23 Haziran günü yenilenecek.

31 Mart'ta oyunu kullanan ve doğal olarak tatil planları yapmaya başlayan İstanbul halkının bir bölümü, erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmak için yerlerini çoktan ayırtmış, uçak biletlerini de erkenden satın almıştı. Tatil planını önceden yapan İstanbullular, vatandaşlık görevlerini yaparak tekrar edilen seçimlerde yeniden oy kullanmak için maddi zarar etmeden neler yapabileceklerini düşünürken Pegasus Hava Yolları'ndan onları mutlu edecek bir haber geldi. Pegasus, 23 Haziran 2019'u kapsayan uçak biletine sahip yolcularının değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkı bulunduğunu duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019’u kapsayan biletinizlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor. Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir. Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz."