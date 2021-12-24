Pekrotek turnike geçiş sistemi

Stadyum girişleri, kontrolü yapılması gereken en zor yerlerden biridir. Çünkü bu girişlere on binlerce kişi akın ettiğinden, bu alanlar güvenliğin sağlanması açısından dikkatli davranılması gereken yerlerdir.

Stadyum girişleri, kontrolü yapılması gereken en zor yerlerden biridir. Çünkü bu girişlere on binlerce kişi akın ettiğinden, bu alanlar güvenliğin sağlanması açısından dikkatli davranılması gereken yerlerdir. Kaçak girişleri engelleyebilmek için genellikle güvenlik görevlilerinden yardım alınır ancak bu yöntemde tek başına yeterli değildir. Stad girişlerinde güvenliği sağlayabilmek için en sağlıklı yöntem turnikelerden faydalanmaktır. Stad turnikesi, stad girişlerini boydan boya kaplar ve kaçak girmeye çalışan ya da içeri alınmaması gereken kişilerin içeriye girmesine engel olur. Bu turnikeler özel bir çelik malzemeden yapılmış olduğundan her türlü dış ortamda kullanılmaya uygundur. Bu çelik malzeme paslanmaz olduğundan yağmur, kar ya da herhangi bir nemli ortamda da etkilenmeden işlevine devam edebilmektedir.

Turnikelere takılan bilet kontrol cihazları sayesinde stad girişine gelen biletli seyirciler biletlerini bu cihaza okuturlar, ellerindeki sahte ya da kopya bir bilet değilse turnike boşa çıkarak kişinin geçişine izin verir ya da stad girişindeki güvenlik görevlileri tarafından bilet kontrol edilerek turnike üzerindeki butona basılıp kişinin geçmesine izin verilir. Turnike ,herkes tarafından kolayca kurulabilecek ve çalıştırılabilecek bir sistemdir. Turnike üzerindeki cihaza bileti okuttuktan sonra geçiş izni verip boşa çıkma süresi 1 saniyenin altında diyebileceğimiz kadar kısa bir süredir. Turnikenin kurulacağı bölgenin genişliğine bağlı olarak, birden fazla turnike yanyana kurularak stad güvenliği daha kolay sağlanabildiği gibi stad çıkışlarında da bu turnikeler boşa çıkarılarak stadın son derece hızlı bir şekilde boşatılması sağlanabilir.

Kısaca proximity okuyucu, akıllı karttır. Genellikle personel giriş çıkışı, yemekhane girişlerinde kullanılmaktadır. Çalışan personelin devam durumunu kontrol altında tutmak için uygulanan bir yöntemdir. Proximity okuyucu kart kredi kartı boyutlarında olup, kırılmaz, esnek bir yapıya sahiptir ve etki alanı 0-10 cm arasında gerçekleşmektedir. Kartın ön veya arka kısmına firma logosu, kişinin resmi gibi şablonlar baskı yapılabilir. Bu uzaklıkta kartı termale okuttuğunuzda geçişi sağlayabilirsiniz. Maliyet açısından da uygun olduğu için firmalar tarafından tavsiye edilen ürünlerdir.

Firma veya işletme girişlerinde ve çıkışlarında uygun bir yere veya turnike sistemlerinin üzerine, monte edilen bir terminal bulunmaktadır. Kartı bu terminale okutmanız gerekmektedir. Kartı okuttuğunuzda sesli uyarı verir ve geçişinizi sağlar.

Ayrıca terminale okutulan kartları terminal hafızasında depolar ve bilgi aktarımı yapılmasını sağlar. Bu sayede firmalar çalışanlarının işe gelip gelmeme, devam durumu, puantaj gibi bilgilerini kartlı geçiş sistemi kart sayesinde takip edebilirler. Ekstra bir iş yükü ve zamandan da tasarruf etmiş olurlar.

Bazı okuyucu terminallerde usb girişi olduğundan verilerin bilgisayara aktarımı daha pratik bir şekilde olmaktadır. Bilgisayarda kayıtlı personellerin adı, soyadı, görevi gibi bilgiler okuyucu terminallerine yüklenir. Terminalin hafızasına kaydedilen tüm bilgiler doğrultusunda personellerin takibi gerçekleştirilir.

Modern bir kontrol sistemi olan Proximity okuyucu kart sistemi, personelin işe geç kalması, izinli olduğu günlerin saptanması, işyerinden erken çıkma, fazla mesai çalışmaları gibi verilerin daha sağlıklı, güvenilir bir şekilde gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Firmalar, tercih ettiği bu ekonomik kontrol sistemi sayesinde daha verimli işler yapılabildiğini gözlemleyebilirsiniz.

Otoyol geçişleri birçok araç için kimi zaman korkulu bir rüya haline gelmektedir. Trafiğin yoğun olduğu günlerde yolda bekleme süreleri saatlere varabilmektedir. Lakin geliştirilen OGS sistemi ile artık araçlar zaman kaybetmeden hızlıca geçiş yapabilmektedir. UHF frekansla çalışan antenler aracılığıyla araç trafiğinin olduğu her yolda kullanılması tercih edilmektedir. Böylece hiçbir araç duraksamadan, oldukça kısa bir sürede kontrolden geçerek bir sonraki araca sırayı devretmiş olur.

Sistemin Yararları

Kamera gibi çalışan bu antenler sürekli sorgulama yapar. Bu antenler yetki mekanizması olan sistemlerde online bir yazılımla birlikte çalışırlar. Etiketlerin kendine özgü bir kodlaması bulunur ve tüm kodlamalar ayrı ayrı id numaraları ile eşleştirilir. Yani her kodlama için ayrı bir id numarası vardır. Bu id numaraları panelde plakalara kaydedilirler. Antenler bu id numaralarını algıladıklarında aracın geçiş izni bulunup bulunmadığını kolayca tespit etmiş olurlar.

Geçiş izni bulunan araç çok kısa bir sürede kolun kalkması ile havaya kalkar ve araç geçer. Diğer bir araç sistemde algılanana dek kol tekrar aşağı iner ve kapanır. Bu sistem bu şekilde devam eder. Otopark bariyeri en çok otoyol geçişleri ve otoparklarda kullanılmaktadır. Bu sistem otoparklar için kullanıldığında, araç kapasitesi, ücretlendirme ve doluluk oranı takibi de yapabilmektedir. Aynı anda çok fazla araç için işlem yapma özelliği bulunan bu sistemler trafik için olmazsa olmaz bir uygulamadır.