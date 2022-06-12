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Pençe-Kilit bölgesinde çatışma: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu açıkladı

Pençe-Kilit bölgesinde çatışma: 2 asker şehit oldu
12 Haziran 2022 Pazar 08:30

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

Sivas'a şehit ateşi düştü
 

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) acı haberi, Sivas'taki baba ocağına ulaştı. 

Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit oldu. Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonda görevlendirilen Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın şehadet haberi, memleketi Sivas merkeze bağlı Gaziköy'de oturan baba Cemal ve anne Hatice çifti ile eşi Duriye Yıldırım'a verildi. Acı haberle birlikte şehit evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve köy halkıda taziyeye koştu. Şehit Yıldırım'ın, Ramazan Bayramı'nda Duriye Yıldırım ile nikah kıydığı, Kurban Bayramı'ndan sonra da düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #pençe kilit #şehit #asker şehit #çatışma
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