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Pençe-Kilit bölgesinden şehit haberi geldi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı

Pençe-Kilit bölgesinden şehit haberi geldi!
17 Temmuz 2022 Pazar 15:12

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #pençe kilit #milli savunma bakanlığı #şehit haberi
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