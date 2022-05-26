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Pençe-Kilit operasyonunda bir asker daha şehit oldu! Acı haber Yozgat'taki ailesine iletildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Teröristlerin taciz ateşi sonucu 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu. Şehidin yürek yakan haberi ise Yozgat'taki ailesine ulaştı

Pençe-Kilit operasyonunda bir asker daha şehit oldu! Acı haber Yozgat'taki ailesine iletildi
26 Mayıs 2022 Perşembe 10:48

 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) acı haberi, Yozgat'taki ailesine verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Faruk ve anne Şekire Meral, gözyaşı döktü. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları da belediye ekiplerince kurulan çadırda aileye taziyede bulundu.

Şehit Mehmet Meral'in 4 kız kardeşinin bulunduğu ve evin tek oğlu olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi, ikindi vakti köy mezarlığında toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #pençe kilit operasyonu #mehmet meral
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