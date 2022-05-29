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Pençe-Kilit operasyonunda bir asker daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Şehidin acı haberi ise Konya'da bulunan ailesine bildirildi

Pençe-Kilit operasyonunda bir asker daha şehit oldu
29 Mayıs 2022 Pazar 08:17

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi. (DHA)

Konya'ya şehit ateşi düştü
 

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın acı haberi, memleketi Konya’daki ailesine ulaştı.

Uzman Çavuş Hasan Çatal, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit oldu. Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndan Irak’ın kuzeyinde başlatılan operasyonda görevlendirilen Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi, memleketi Konya’nın Ilgın ilçesinde oturan Zeynep ve Zekeriye Çatal çifti ile eşi Zeynep Çatal'a verildi. Acı haberle birlikte şehit evine Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Şehit Çatal'ın bir erkek ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #pençe kilit #konya #şehit
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