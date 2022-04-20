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Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 asker şehit oldu!

Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 asker şehit oldu!
20 Nisan 2022 Çarşamba 08:53

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. Teröristlerin roketatarlı saldırısında bir asker şehit oldu. Şehidin acı haberi ise Çankırı'daki baba ocağına ulaştı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından roketatarla açılan ateş sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu. Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun acı haberi, memleketi Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit haberini alan aile, yasa boğuldu. Evli olduğu öğrenilen Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun cenazesi, yarın Atkaracalar ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Atkaracalar Mezarlığı'na defnedilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ırak #şehit #pençe kilit #terör #terör operasyonu
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