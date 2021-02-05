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Pendik Belediyesi zabıta alımı ilanı

Pendik Belediyesi Başkanlığı, 20 zabıta memuru alacağını duyurdu

Pendik Belediyesi zabıta alımı ilanı
05 Şubat 2021 Cuma 12:18

Alınan bilgiye göre Pendik Belediye'si ilk defa atanmak üzere 20 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 8 Mart ile 12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLAR ŞÖYLE BELİRTİLDİ

a)İlan  edilen  unvanlar  için  mezun  olunan  okul  itibariyle  öğrenim  şartını  taşımak  ve  bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSS P94; önlisans mezunları için 2020-KPSS P93  ve  lisans  mezunları  için  2020  KPSS  P3puan  türünde  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların  karşısında belirtilen  puan  türlerinden,  belirtilen  asgari  KPSS puanını almış olmak.
b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin  13/A maddesinde yer alan  özel  şartlara  göre zabıta  memuru  kadrolarına başuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla  olan  kısmı  ile  kilosu  arasında  (+,-)  10  kilogramdan  fazla  fark  olmamak.  Boy  ve  Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d)Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e)13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

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Etiketler; #pendik belediyesi #zabıta alımı
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