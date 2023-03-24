Pendik'te 7 katlı otelde yangın : 2 ölü, 3 yaralı

Pendik'te 7 katlı otelin giriş katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangında 3 kişi de yaralandı.

Pendik, Doğu Mahallesi, Erol Kaya Caddesi üzerindeki 7 katlı otelin girişinde saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm oteli sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 2 kişinin cansız bedenine ulaşlıldı. Yangında 3 kişi de yaralandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.