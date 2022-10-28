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Pendik'te bir kişi eşini öldürdü, intihar etti!

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Bir acı haber de Pendik'ten geldi. Yüksel Çiftçi isimli erkek, eşi Fadime Çiftçi'yi öldürdükten sonra intihar etti

Pendik'te bir kişi eşini öldürdü, intihar etti!
28 Ekim 2022 Cuma 12:22

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Fetih Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre 67 yaşındaki eşi Yüksel Çiftçi'yle tartışma yaşayan 65 yaşındaki Fadime Çiftçi, oğlunun evine gitti. Bir süre sonra eşi Yüksel Çiftçi konuşma bahanesiyle Fadime Çiftçi'yi eve çağırdı. Eşinin yanına giden Fadime Çiftçi, evde eşi Yüksel Çiftçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yüksel Çiftçi bir süre sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin cesetleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen çiftçin komşusu Ayvaz Keklik, "Karı koca arasında her zaman kavgalılardı zaten. Kimseye zararları yoktu. Kendi kendilerine evde kavga ediyorlardı. Bu noktaya geleceklerini de kimse fark etmedi. Nasıl böyle oldu bizde anlayamadık. Yaklaşık 25 senelik tanıyorum. Biz onlarla hiç konuşmazdık. Karı kocanın aralarına girmek istemezdik. Neden kavga ettiklerini bilemiyoruz. Tartıştıklarını görmedim ama kavgalıydı"  dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadın cinayeti #pendik #ölüm
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