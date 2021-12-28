PERKOTEK Biyometrik sistemler

Personel takibini çok daha güçlü ve kullanışlı hale dönüştürebilme kapsamında çalışan perkotek.com ailesi, sizlere her daim ihtişamlı ürün türlerini tanıtmayı ihmal etmiyor

Personel takibini çok daha güçlü ve kullanışlı hale dönüştürebilme kapsamında çalışan perkotek.com ailesi, sizlere her daim ihtişamlı ürün türlerini tanıtmayı ihmal etmiyor. Bu alanın çok satan ve kitlelerce ilgi gören ürün türlerini bir tıkla sipariş etmek ister misiniz? Biyometrik sistemler, personel takibi konusunda sağlamış olduğu eşsiz avantajlar ve aynı zamanda 24 saat boyunca çalışabilirliği ile bilinen bir sistemdir. Buna istinaden çok daha kullanışlı ortamlar yaratabilme konusunda çalışan Perkotek ailesi, sizlere pek çok alternatif kullanımı olan ürün çeşitlerini sıralamaktadır;

-Kart okuyuculu sistemler

-Parmak izi okuyuculu sistemler

-İris tarama sistemleri

-Yüz tanıma sistemleri

Herhangi birisini sipariş ederek çok daha ihtişamlı bir ortam zemini yaratmak söz konusudur. Sizler de bu alanda göze çarpan ve her geçen gün daha fazla kişinin ortak tercihi olan ürün türlerini bir tıkla sipariş etme olanaklarına sahip olabilirsiniz.

Güvenli bir alan oluşturmak için Elektronik kilit sistemleri!

Çok daha güvenli ve kullanışlı bir alan oluşturabilme kapsamında çalışan Perkotek, her daim kullanışlılığıyla ön plana çıkan sistem türlerini inceleme fırsatları vermektedir. Bu kapsamda ise 750 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan, cam kapı, ahşap kapı veya çelik kapı gibi alanlara %100 uyum sağlayan, elektrik veya buton yardımıyla kontrol edilebilen bir sistem türünü sipariş etmek ister misiniz? Perkotek ailesi olarak bu alanda “yeni nesil” adı altında isimlendirilen Elektronik kilit ürünlerini uygun fiyatlar dahilinde satışa sunmaktayız. Siz de böylesi isim yapmış ve pek çok kişi tarafından başarısı ile kabul edilen ürün türlerini bir tıkla sipariş etmek istiyorsanız, tercihinizi hemen bizlerden yana kullanın. Alternatif renk ve model seçenekleri dahilinde ürün seçimi yapmak artık çok daha kolay oluyor!

Artık irili – ufaklı pek çok kuruluş, daha kurumsal bir rol üstlenebilmek ve personel takibini bu aşamada desteklemek bakımından ürün araştırmalarını sürdürmektedir. Bu sebeple sizlere Perkotek ailesi olarak her daim kullanışlı ürünler sunmayı ihmal etmiyor, alanının lider firması olarak yeni personel takip cihazlarını tanıtıyoruz. %100 yerli sermaye olan ürünleri daha makul fiyatlardan satın alabileceğiniz gibi, aynı zamanda talebe göre Türkiye distribütörlüğünü üstlendiğimiz dünyaca ünlü markaları da sipariş edebileceğiniz bir ortam yaratıyoruz. Buna istinaden artık PDKS ürünlerini keşfetmek ve sipariş etmek çok daha kolay bir mantığa dönüşmektedir. Lider ürün türlerini bir tıkla tarafınıza sunan ve kaliteli ürün satın almanızı kolaylaştıran Perkotek, 20 yılda 60.000’den fazla müşteriye referans olmayı başarmış, güler yüzlü ve garantili hizmetleri ile hep bir adım ön planda durmuştur.