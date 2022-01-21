Perkotek otel kapı kilidi

Artık günümüzde otellerde anahtarlı kapı sistemlerinin çok fazla kullanılmadığı bilinmektedir. Bunun yerini elektronik kilitlerin aldığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Sizlerde otel işletmenizde müşterilerinizin çok daha güvende olacağı ve kendini iyi hissedeceği bir sistemle tanışmak istiyorsanız en etkili ürün ve hizmeti bizimle alabileceğinizi de belirtelim

Bugün kartlı, şifreli ve parmak izi bırakarak kullanabileceğiniz otel kapı kilit sistemi alternatiflerinin var olduğunu bilmenizi isteriz. Böylece anahtar taşıma ve kaybederim korkusunu da müşterilerinizin üzerinden almayı başarmış olacaksınız. Hem çok daha güvenilir hem de daha pratik olan bu kilitler sayesinde hizmet kalitenizi de daha yukarılara çekmeyi başarabileceksiniz.

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Artık otellerde anahtarlı kapılar hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Bunların yerini daha teknolojik ve çok daha fazla güvenli kilit sistemleri almaktadır. Eğer sizde bu konuda destek almak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey alanında lider olan ve sektöre yön vermeyi başarmış firmamızı tercih etmek olacaktır.

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Bu alternatif, müşteri güvenliğini de en üst boyutlara taşıyacaktır. Kişiler kendi belirlediği bir şifre veya parmak izleri ile kapılarını açabilecekler ve ardından odalarına giriş yaptıktan sonra otomatik olarak kilitlendiğine şahit olacaklardır. Çok daha elit bir hizmet için sizde bu sistemi mutlaka bulundurmalısınız. Elektrikli kapı kilidi ile ilgili yapacağınız tüm araştırmaların en detaylı yanıtlarını da internet sayfamız içerisinde göreceksiniz. Satışını yaptığımız kilit seçeneklerinin hangileri olduğunu, ne kadar bedel ödemeniz gerektiğini ve daha pek çok sorunuza yanıt bulmayı başaracaksınız. Her daim yüzünüzü ve tabiki cebinizi güldüren bir alışverişe imza atmak adına binlerce işletmenin seçim adresi olan portalımıza yerinizi almanızı temenni ediyoruz. Böylece sizde iş yeri kalitenizi bir tık daha yukarılara çekmeyi başaracaksınız.

Günümüzde artık oteller sadece konfor değil, aynı zamanda müşterisine üst düzey bir güvenlik anlayışını da beraberinde getirmektedir. Bunun için sizlerde hemen odalarınızın kapısının anahtarlı olmasından kurtularak, teknoloji ile bütünleşmiş kilit çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Böylece hiç kuşkusuz sizi tercih edenlerin güvenini de kazanmayı başarabilirsiniz.

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