Perkotek şifreli kapı kilidi

Turnikeler, bariyer sistemi gibi modern iş hayatının yenilikleri yaşamımıza kolaylık katmak içindir

Bunların en yaygın kullanıldığı alanlar yine özel sektörde gerçekleşmektedir. Özel sektör için önemli güvenlik sistemlerinden biri de kart okuyuculardır. Böylece personel tanımlaması sağlanarak giriş çıkışlar emniyete alınmaktadır. Özellikle güvenlik unsurunun üst düzeyde tutulduğu yerlerde elektronik kart okuyucular son derece kolaylık sağlar. Kart okuyucular personelin devamlılığını da ölçen bir istatistik de sunarlar.

Bununla birlikte elektronik kart okuyucular da teknolojinin bu baş döndürücü hızından etkilenmiştir. Yeni teknolojide artık şifreli kapı kilidi ürünleri revaç görmeye başlamıştır. Bu teknolojinin dayandığı prensip radyo frekansları üzerinedir. Bu ürünler çeşitli dalga boylarına sahip radyo frekanslarıyla çalışmasını düzenler ve kimlik bilgilerinin doğrulanması için hafifçe buna yaklaştırmak yeterlidir. Yani eski kart okuyuculardaki gibi ilgili yere tutundurulmuyor.

Hafifçe yaklaştırılınca içerdiği teknolojiyle geçiş iznini açabiliyor. 10 cm uzaklığa bile hassas olan bu kart okuyucularla kolayca her giriş çıkış kontrol altında tutulabilmektedir. Herhangi bir temasın yüzeyde gerçekleşmemesi de diğer bir artısıdır. Böylece deforme olma gibi fiziki sorunlar söz konusu olmaz.

Bu ileri teknoloji kartlara istenilen baskı yapıldığı gibi resim de baskıya dâhil edilebilir. Ayrıca geniş bir depolama kapasitesine sahiptir. Zira ethernet bağlantısı sayesinde birçok veri tabanını tutabilirler. Ebatları da küçük olan proximity kart okuyucu ürünleri tercih edebileceğiniz ileri teknolojiye sahiptir.

Günümüzde kart okuyucu teknolojileri oldukça ileri seviyede bir gelişme göstermiştir ve eski zamanlarda kullanılan barkodlu sistemin çok daha ilerisine geçmiştir. Temas gerektiren bu sistemler zamanla aşınıp bozulmalara sebep oluyordu ve gerek kartlarda gerekse okuma cihazlarında tamir gerektiren sorunlar ortaya çıkıyordu. Gelişen teknoloji sayesinde artık bu gibi sorunlar ortadan kalktı ve daha ileri bir teknolojiyle okuyucular geliştirildi. Proximity okuyucu sistemler sayesinde radyofrekansı ile çalışan sistemler geliştirilerek kullanıcılara yeni bir sistem sunulmuş oldu.

Proximity okuyucu sistemler radyofrekansları ile çalıştığından dolayı herhangi bir temasa gerek kalmadan işlemleri yapar ve çok kısa bir süre içinde okuma işlemlerini gerçekleştirirler. Temas gerektirmeyen bu cihazlarda aşınmalar da olmadığından dolayı daha uzun ömürlü olurlar. Proximity okuyucu üzerine binlerce kart bilgisi girilebilir ve bu da yoğun giriş – çıkışların olduğu işletmeler için oldukça önem teşkil eder. Şifreli kilit geçişlerde kişilere geçiş izni verir ve turnike, bariyer ya da kapıların açılmasını sağlar. Kartlar esnek bir yapı verilerek üretilmişlerdir ve kırılması da oldukça zordur. Kartlar 10 cm mesafeden dahi okutulabilmektedir. Bu sebeple kartı cüzdandan çıkarmaya gerek kalmadan okutulması sağlanabilmektedir. Proximity kart okuyucular bu nedenlerden dolayı da kısa sürede deformasyona uğramazlar. Yönetici kartlar ile tanıtım yapıldığında cihazın menüsüne giriş yapılabilir ya da bu girişler engellenerek cihaz menüsü diğer kullanıcı kartlara kapatılabilir.

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