Perkotek ürün koruma

Özellikle büyük alışveriş mağazalarında güvenlik konusunun aşamalı ve birden fazla uygulamaya dayalı olması son derece önemlidir.

Bunun en büyük nedeni ise, gerek mağaza içlerinde işletmelerin, gerekse de genel olarak merkez içerisinde dolaşan insanların can ve mal güvenliklerinin başarıyla korunabilmesidir. İşte, bu amaçla oluşturulmuş olan mağaza güvenlik sistemleri üç farklı aşamada ele alınabilir ve bu üç aşamanın birbiriyle olan uyumu, güvenlik sisteminin başarısında etkili olabilmektedir. Bu aşamaları ele almak istersek;

Mağaza içi ürünlerin güvenliği: Modern mağazacılık alanında artık güvenlik sistemlerinin etkili ve müşterilerin alışveriş faaliyetlerini kısıtlamayan özelliklerde olması amaçlanmaktadır. Bu sebeple ürün güvenlik sistemleri farklı yapıda etiket sistemleri ile sağlanmaktadır. Ürünlerin üzerine yerleştirilen bu güvenlik etiketleri, radyo frekansına duyarlı ya da akusto sistemine dayalı olabilmektedir. Yalnızca mağaza çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen ve sensörlü kapılardan (anten sistemi ile iletişim sağlanır) geçirildiğinde uyarı veren bu sistemler, hem yüksek güvenlik imkânı sunar, hem de alışveriş işlemleri sırasında sorun çıkartmaz.

Mağaza genel güvenliği: ürün koruma sistemi alanında, mağazaların sürekli ve etkin bir şekilde korunmasını sağlayan bu sistemler, temel olarak termal ısıya duyarlı ve kızılötesi sistem temelli çalışan kameralar ile çalışmaktadır. Farklı görüntü çözünürlüklerine sahip olan bu kamera sistemleri, uzaktan yönetime olanak sağlamakta, toplanan görüntüler sürekli olarak sabit disklere kayıt edilmektedir. Böylece mağaza içi hırsızlık durumlarında, gerekse de müşterilerin yaşayabileceği çeşitli mağduriyetlerde, yüksek güvenlik ortamı oluşturmaktadırlar. Genel Güvenlik: Mağaza güvenlik konusunda son ve kapsayıcı aşama ise, genel güvenlik önlemleridir. Kapı ve el dedektörleri, turnike sistemleri ve kamera sistemleri ile kurulan bu sistemler, mağaza içi güvenlik sistemleri ile koordineli bir şekilde çalışabilmekte ve güvenlik kapasitesini en üst düzeye çıkarabilmektedir.

Her gün alışveriş merkezleri ve mağazalara binlerce kişi giriş yapıp çıkmaktadır. Bu çok kişinin girip çıktığı alanların güvenliğini sağlamak ise oldukça zor olabiliyor. Bu güvenliği daha kolay sağlayabilmek içinse son yıllarda geliştirilmiş olan birçok sistem var. Mağaza güvenlik sistemleri bu sistemlerden bir tanesidir. Kolay bir şekilde kurulan ve kullanımı oldukça kolay olan mağaza güvenlik sistemleri sayesinde mağazaların güvenliğini sağlamak oldukça kolay olabiliyor. Mağaza güvenlik sistemleri arasında farklı cihazlar yer almaktadır. Bu cihazlar; kameralar ve detektörlerdir.

Mağazalarda ürün güvenliğini sağlamak için genelde dedektörler kullanılır. Ürün üzerine yerleştirilen bir etiket radyo frekansı yayar. Bu frekanslar kapılara konulmuş olan detektörlere yaklaştığı zaman sistemlerin devreye girerek hem ışıklı hem de sesli uyarı vermesine olanak sağlamaktadır. Ancak ürün satın alındığı zaman kasadaki görevlilerde bulunan özel cihazlar sayesinde bu etiketler sökülebilmektedir. Etiketler söküldükten sonra bu etiketler yeni cihazlarda kullanılabilir. Mağazalarda güvenliği sağlamak için kullanılan bir diğer cihaz ise kameralardır. Alarm sökücü sistemlerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü mağazaya yapılan tüm giriş çıkışlar, mağaza içerisindeki hareket ve daha onlarca şey kameralar ile anlık olarak 7/24 kaydedilir. Kameralar tarağından yapılan kayıtlar 420 ve 800 tvline çözünürlüğüne sahiptir. Daha geniş ve büyük mağazalarda genel olarak 800 tvline çözünürlüğündeki kameralar kullanılırken küçük mağazalarda ise 420 tvline çözünürlüğündeki kameralar kullanılmaktadır. Ayrıca tüm kameralarda gece çekimi yapabilmek için IR gece görüş kameraları bulunur. Bu kameralar sayesinde karanlık ortamlarda dahi çekim yapılabilmektedir. Mağaza güvenlik sistemi tüm kayıtları DVR kayıt cihazına aktarır. Bu cihaz üzerine kaydedilen tüm görüntüler ileri ve geri sarılarak izlenebilmektedir. Ayrıca veriler bir kasete de aktarılabilir.

Bekçi Kontrol Sistemi

Her zaman her durumda teknolojik cihazlarla güvenliği sağlamak yerinde bir karar olmayabilir. Güvenliğin sağlanacağı bölgelerin özelliklerine göre güvenlik görevlileri çalışmaları yürütebilir. Alışveriş merkezlerinde, eğlence mekanlarında, özel şirketlerde, çeşitli kamu kurumlarında ihtiyaca göre güvenlik görevlileri çalıştırılabilir. Güvenlik görevlilerinin görev bölgelerinde hareket halinde olmaları gerekir, gün içinde belli sürelerde görev bölgelerini gezerler. Hareket halinde ve geniş bir alanda görev yaptıkları için de personel takibi bekçi kontrol sistemi sayesinde yapılır. Güvenlik görevlileri sorumlu oldukları bölgeleri gezerken radyo frekansı ile çalışan kontrol noktalarına giderek bekçi saatini gösterir ve bekçi kontrol sistemi kalemi güvenlik görevlisinin tura başlamasını hafızasına kaydeder. Eğer birden çok güvenlik görevlisi varsa her bir güvenlik görevlisi ayrı bir kart kullanır ve kullandığı kartı bölgesini turlamaya başladığında sistem kalemine okutur ve bölge turuna başlar. Bekçi tur sistemi kalemi pratik bir cihaz olduğu kadar suya dayanıklı çelik yapıdadır. Pille çalışan sistem kalemi titreşimiyle kartın okunduğu uyarısını kullanıcıya verir. Pilin şarj edilmesi ile bir kalem yaklaşık bir ay kullanılabilir. Kalemin yuvası ile arasında kablosuz bir bağlantı vardır, kalem kablosuz şekilde bu yuva sayesinde şarj edilebilir. Yuva üzerindeki ekranda da pil seviyesi, tarih ve saat bilgisi de yer alır. Güvenlik personelinin takibi bu sistem ile radyo frekans noktalarında pratik ve güvenli bir şekilde yapılabilir.