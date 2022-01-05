Perkotek x ray

Boy turnikeleri; stadyum, konser alanı gibi toplu giriş çıkışların yapıldığı yerlerde güvenlik görevlisi, kamera gibi güvenliği sağlayacak sistemlerin yanında kullanılan bir güvenlik önlemidir

Boy turnikeleri; insan boyunda büyük turnikelerdir. Turnikeler kurulum yapıldığı giriş kapısını tamamen kapatarak hiç boşluk bırakmaz. Boy turnikeleri paslanmaz çelikten yapıldığı için dış ortamlarda kullanıma uygundur. Nem, sıcak hava soğuk hava ve yağmurdan etkilenmez. X ray amacı kontrolsüz kaçak girişleri engellemektir. Konser, stadyum girişleri biletle yapılan girişlerdir. Bileti olmayan seyircinin girişini engellemek için kullanılır. Bileti olup da olay çıkartabilecek kişiler boy dedektörü sayesinde tespit edilir. Boy dedektörü üzerine bilet kontrol cihazı yerleştirilerek otomatik geçiş sağlanabilir. Güvenlik görevlisi kontrollü geçişi sağlamak için kendisi butona basarak geçişi sağlayabilir. Tetik alamayan dedektör kendini kilitler ve çalışmaz. Çıkış kapılarında ki turnikeler serbest bırakılır böylece çıkışlar daha rahat ve hızlı bir şekilde sağlanmış olur. Turnike tetik aldığında çalışma süresi bir saniyenin altında bir zamanda gerçekleşir.Boy turnikeleri sayesinde insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde üzerinde bulunan dedektörler sayesinde olay çıkartabilecek kişiler tespit edilmiş olur. Kalabalığın bir anda giriş çıkış yapması engellenerek kargaşa önlenebilir. Kalabalığın içerisinde bulunan özellikle çocukların ve kadınların zarar görmesi herhangi bir yaralanmaya maruz kalmaları bu şekilde önlenmiş olur.

Metal Dedektör

Metal dedektörü genel olarak şirket ve avm gibi alanlarda kullanılır. Kullanım amacı ise genelde güvenlik içidir. Metal dedektörleri toplu kullanım alanlarında canlı güvenliğini sağlamak için kullanılırken son yıllarda çıkan yasalar gereği canlı güvenliğinin olmadığı alanlarda da bu elektronik cihazların kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

Metal dedektörleri radyo frekansları sayesinde işlevlerini yerine getirirler. Özellikle metal yoğunluğuna hassasiyet göstermektedirler ve metallerin yoğun olduğu noktalarda uyarı verirler. Bu nedenle girişlerde kullanılabildiği gibi güvenlik görevlilerinin elinde bulunan ufak aletler olarak da kullanılabiliyorlar. Metal el dedektörleri şarj edilebilir özelliğe sahiptir ve 9v pil ile çalışır. Tüm bu dedektörler metal algıladığı zaman sesli, ışıklı ve titreşimli uyarı verir. El dedektörlerinin pili zayıfladığı zaman kullanıcısına titreşimli ve sesli uyarı verir.

Boy dedektörleri el dedektörlerine göre daha kapsamlı metal taraması yapmaktadır. El dedektörlerinde sadece yaklaşılan bölge taranırken boy dedektörlerinde ise dedektör içerisinden geçen kişinin ayaklarından kafasına kadar tüm vücudu taranmaktadır. Ayrıca boy dedektörleri için hassasiyet ayarı yapılabilir. Boy dedektörlerinde ayrıca detektörden geçenleri göstermek için birde LCD ekran bulunur. LCD ekranlar ikiye ayrılır ve birisi toplam geçiş sayısını gösterirken diğeri ise cisim üzerindeki metal ve benzeri malzemeleri gösterir. Boy dedektörleri elektrikle çalışır ve çalışması için 220 volt elektriğe ihtiyaç vardır. Bu dedektörler metal algıladığı zaman sesli ve ışıklı uyarı verir. Her iki dedektöründe kullanımı oldukça basittir. Ayrıca boy dedektörleri kolay bir şekilde kurulur ve kurulduktan hemen sonra kullanılmaya başlanılır. Metal dedektör fiyatları dedektörün sunduğu özelliklere göre değişiklik gösterir. Fiyat ortalaması genel olarak 2,000 TL’den başlar ve 3,000 TL’ye kadar çıkar. Ancak üretim sırasında kullanılan malzeme ve markaya göre dedektörlerin fiyatlarında artma ya da azalma olabilmektedir

El Dedektörleri ile Güvenliğe Güvenli Çözümler

Günümüz dünyasında güvenlik konusu, rahat ve yüksek kalite standartlarında bir yaşam için en önemli unsurlardan birisidir. Özellikle şehir hayatının getirmiş olduğu yoğun kalabalık ve kapalı alanlarda farklı ihtiyaçların giderilmesi durumu (alışveriş işlemleri, kültürel etkinlikler ya da bankacılık işlemleri gibi) güvenlik konusunda kapsamlı hizmetlerin ortaya çıkartılması ihtiyacını doğurmuştur. Hem kişisel güvenlik alanında, hem de toplumsal güvenlik anlamında geliştirilen modern uygulamalar sayesinde, artık yukarıda bahsedilen işlemlerin birçoğu huzur içerisinde yapılabilmekte ve toplumsal güvenlik kolayca sağlanabilmektedir. Bu güvenlik aşamalarında birisi olan kapı dedektörü uygulamaları sayesinde, gerek insanların üzerinde bulunabilen tehlikeli maddeler kolayca tespit edilebilmekte, gerekse de giriş ve çıkışlar kontrol altına alınarak, düzenin korunması sağlanmaktadır. Özellikle geliştirilmiş dedektör modellerinde bulunan x – ray cihazları sayesinde, derinlemesine tarama yapılabilmekte ve sinyal yoluyla tespit edilemeyen maddeler dahi kolayca bulunabilmektedir.

Ancak yoğun güvenlik çalışmaları, sadece kapı dedektörleri ile sınırlı kalmamaktadır. Güvenlik elemanlarının sahip oldukları el dedektörleri sayesinde, kapıdan girişlerde tespit edilemeyen yabancı maddelerin tespiti sağlanmaktadır. Oldukça hassas ayarlamalara ve detaylı taramalara olanak sağlayan bu sistemler, sundukları hizmet kapsamına göre el dedektörü fiyatları konusunda farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yüzeysel ya da derinlemesine tarama, belli bir frekans değerinin altında ki madeni cisimlerin taramadan çıkartılması gibi teknik detaylar, fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır.

Bunun yanında pil kullanım süresi, ses ile uyarı yanında titreşim ile kullanıcıyı uyarma özelliği gibi yapısal özellikler ve dedektör markası, ürün sağlayıcının sunmuş olduğu satış hizmetleri gibi özellikler de el dedektörü fiyatı konusunda farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Piyasada bulunan ve benzerlerinden fiyat olarak yüksekte bulunan dedektörlerin birçoğu ise, sunmuş oldukları teknik servis hizmetleri ve yedek parçaların kolay bulunabilmesi gibi avantajlarla, fiyat farkı konusundaki dezavantajlarını kolayca kapatabilmektedir.