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Pes artık! Cin çıkarma seansında boğarak öldürdüler!

Pes artık! Cin çıkarma seansında boğarak öldürdüler!
19 Kasım 2022 Cumartesi 13:51

Konya'da kalbi durunca hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasen Alluş'un cin çıkarma seansında öldüğü ortaya çıktı. Göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen Alluş'un boğularak öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili Alluş'un 5 yakını ile cin çıkarma seansı yapan İbrahim El Hac Ali gözaltına alındı

Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alluş’un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu. Ailesi, Alluş’u ölmeden önce ‘cin çıkarma’ için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali’yi eve çağırdıklarını, Ali’nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş’un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi. Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş’un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El H. (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin A.’yı (15) gözaltına aldı.

Hasen Alluş, otopsisinin ardından Ereğli ilçesinde toprağa verilirken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #cin çıkarma seansı #ölüm
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