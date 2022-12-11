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Pes artık! SMA'lı çocuğu için toplanan paralarla gününü gün etti!

Pes artık! SMA'lı çocuğu için toplanan paralarla gününü gün etti!
11 Aralık 2022 Pazar 10:29

Antalya'da SMA'lı çocukları olan bir ailenin, toplanan bağış parası ile lüks hayat sürdüğü ortaya çıktı. Anne Didem Gülmez'in çocuğunu hayata bağlayan fişi çekmeye de teşebbüs ettiği öğrenildi. Çocukları ölen ailenin yaptıkları ise canlı yayında bir bir ortaya döküldü

Antalya'da vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi. 4 yaşındaki oğlu Mustafa Yağız Gülmez, SMA hastası olan Didem Gülmez, iddiaya göre tedavi için Antalya'da izinsiz yardım kampanyası başlattı.

Bu süreçte baba Gökhan Gülmez dolandırıcılıktan cezaevine girerken, 38 yaşındaki anne Didem Gülmez'in oğlu için açtığı hesapta 167 bin dolar (3 milyon 100 bin lira) para toplandı. Ancak Mustafa Yağız Gülmez 21 Haziran 2022'de hayatını kaybetti. Korkunç iddialar Yağız'ın ölümünden sonra gündeme geldi.

Star TV'de Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına başvuran Ayten Keser isimli kadın, Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini belirtti. Didem Gülmez'in hesapta toplanan bağış paralarını oğlu için değil lüks araçlar satın alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandığı öne sürüldü.

Bununla da yetinmeyen Gülmez'in SMA hastası oğlunu hayata bağlayan fişi çekmeye çalıştığı iddia edildi. Programa katılan anne, canlı yayında her şeyi itiraf etti. İtirafları ihbar olarak kabul eden polis, Didem Gülmez'i canlı yayında gözaltına aldı.

Etiketler; #antalya #sma #haber
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