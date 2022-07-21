ALEYNA TİLKİ'DEN KUMAR İTİRAFI
ALEYNA TİLKİ'DEN KUMAR İTİRAFI
0
YAŞAYAN EN ÇEKİCİ KADIN...
YAŞAYAN EN ÇEKİCİ KADIN...
0
ÇOCUKLARDA SICAK ÇARPMASINA DİKKAT!
ÇOCUKLARDA SICAK ÇARPMASINA DİKKAT!
0
ŞARKILI EKONOMİK KRİZ ELEŞTİRİSİ
ŞARKILI EKONOMİK KRİZ ELEŞTİRİSİ
0
banner776

Pınar'ın katili tanıdık çıktı! Cinayeti böyle anlattı!

İstanbul Bağcılar'da kayıp olarak aranan Pınar Damar'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan kuzeninin kocası Metin A., ise suçunu itiraf etti

Pınar'ın katili tanıdık çıktı! Cinayeti böyle anlattı!
21 Temmuz 2022 Perşembe 14:26

Küçükçekmece'de ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan Pınar Damar (32) her yerde aranırken bir gün sonra Bağcılar'da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatın soruşturmada, olayın şüphelisi olan kuzeninin kocası Metin A., Adli Tıp Kurumu önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Metin A. (35) 'nın önce cinayeti inkar etmesine rağmen daha sonra bütün detayları ile anlattığı ortaya çıktı. Poliste ifade veren Metin A., 7 yıldır N.G. ile imam nikahlı olarak yaşadığını, Pınar Damar'ın da eşinin amcasının kızı olduğunu söyledi. İfadesinde Pınar Damar'la ilişkilerinin 4 yıl önce başladığını iddia eden şüpheli Metin A.'nın, "İlişkimizi kimse bilmiyordu" dediği belirtildi.


"KAFETARYADA ONLARI İZLEDİM"

Olay günü Pınar Damar'ın bir yıldır başkasıyla da gönül ilişkisi yaşadığını öğrendiğini anlatan Metin A., "Onun sevgilisiyle bir kafetarya da buluştuğunu öğrendim. Kafetaryanın önüne giderek saat 21.45'e kadar onları takip ettim. Kafeteryadan çıkana kadar bekledim. Otomobilimle onları takip ettim. Adam, Pınar'ı evin yakınlarında indirince otomobilimle onun yanıma gidip konuşmak istediğini söyleyip araca binmesini sağladım" dedi.


"ÖNCE TOKAT ATTIM BAYILINCA BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Birlikte Başakşehir bölgesinde otomobille gezdiklerini anlatan Metin A. "Ben olay sırasında alkollüydüm. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Benimle evlenmezsen ben de istediğimle gezerim diye bağırmaya hakaret etmeye başladı. Ben de ona tokat attım. Başını aracın orta direğine çarptı. Daha sonra onu elimle boğdum. Cesedi bırakarak olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bağcılar #cinayet #ölüm #pınar damar
Önceki Haber
Merkez Bankası yine şaşırtmadı!
Sonraki Haber
Yine İzmir yine orman yangını!
Kız kardeşini döven erkeği bıçaklayarak öldürdü!
Kız kardeşini döven erkeği bıçaklayarak öldürdü!
0
Kira sözleşmesi yaparken dikkat! Sözleşme bitse de ev sahibi kiracıyı çıkaramaz!
Kira sözleşmesi yaparken dikkat! Sözleşme bitse de ev sahibi kiracıyı çıkaramaz!
0
Üniversiteye 40 işçi alınacak
Üniversiteye 40 işçi alınacak
0
99 sözleşmeli personel alınacak
99 sözleşmeli personel alınacak
0
Hacettepe Üniversitesi 151 kişi alacak
Hacettepe Üniversitesi 151 kişi alacak
0
Tatilde hayatının şokunu yaşadı! Önce taciz edildi, sonra dayak yedi!
Tatilde hayatının şokunu yaşadı! Önce taciz edildi, sonra dayak yedi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.