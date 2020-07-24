Pınar'ın katili, tek kişilik hücrede

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı'nın (32) tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu. Avcı'nın ailesinin işlenen cinayete ilişkin haberlerin engellenmesi için savcılığa gizlilik talebinde bulunduğu öğrenildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, eski erkek arkadaşı, evli, 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına aldı. Menteşe ilçesinde bar işleten Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin'in cansız bedeni, Muğla Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından dün memleketi Bitlis'te toprağa verildi.

Ailesi gizlilik talep etti

Cemal Metin Avcı, jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 gün önce adliyeye çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın tutuklu bulunduğu Muğla E Tipi Cezaevi'nde tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi. Öte yandan zanlının ailesi ise savcılığa başvurarak, Pınar Gültekin cinayetini konu alan haberlerin engellenmesi için gizlilik kararı talep ettiği ortaya çıktı.

Kadınlardan eylem

Muğla'da bir araya gelen kadınlar, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesini düdük çalarak, alkışlar ile protesto etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülmesinin ardından Türkiye'nin birçok yerinde protesto eylemleri gerçekleştiriliyor. Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya çeşitli sivil toplum örgütü üyesi kadınlar cinayete tepki gösterdi. Düdük çalınarak, alkışlarla başlayan eylemde, 'İstanbul sözleşmesi yaşatır', 'Kadın dayanışması yasaktır', Çocuk istismarının affı olmaz', 'Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun' yazılı dövizler taşıyan kadınlar sık sık 'Yaşasın kadın dayanışması' sloganları atarak erkek şiddetini protesto etti. Kadınların eylemi alkışlar eşliğinde sona erdi.