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Piri Reis Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

Piri Reis Üniversitesi öğretim elemanı alacak
25 Mart 2022 Cuma 09:35

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Piri Reis Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkıda Yönetmelik" ve "Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ölçütlerine İlişkin Senato Esasları"nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alımı yapacaktır.

 


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