Pistten çıkan uçağı restoran yapacak

Trabzon'da, 2 yıl önce havalimanına inişi sırasında pistten çıkan ve denize 25 metre kala toprağa saplanmasının ardından kullanılmaz hale gelen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına Manisalı iş insanı Celal Darcan talip oldu. Darcan, uçağı Kosova'ya götürüp, restorana çevirmeyi planladıklarını söyledi.

Ankara- Trabzon seferini yapan bir havayolları şirketine ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 2018'de Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkıp toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcu ile 6 mürettebatı hiçbir sorun yaşanmadan tahliye etti. Bulunduğu yerden çıkarılan uçağın yapılan incelemesinde, aldığı hasar nedeniyle bir daha uçamayacak durumda olduğuna karar verildi. Uçak, Trabzon'un Yomra ilçesine getirildi, Belediye tarafından Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülmek istendi. Ancak uçağın, 1,5 milyon lira maliyet gerektirdiğinin belirlenmesi üzerine projeden vazgeçildi. Bu sırada uçağa sürpriz bir talip çıktı. Manisalı besici Celal Darcan, uçağa talip oldu. Darcan, "Yomra Belediye Başkanı ile görüştük. Gazetelere verdikleri 'Uçak ilçemizin başına dert oldu' beyanatlarını hatırlatıp, uçağı alıp restoran haline getirebileceğimizi söyledik. Olumlu baktılar ancak tabii ki tek başlarına karar veremedi, haber beklememizi rica etti. Biz de an itibari ile verilecek kararı bekliyoruz" dedi.

Kosova'ya götürecek

Projenin maliyetinin 250 bin dolar olduğunu belirten Darcan, "Biz bu uçağı alırsak Kosova'ya götüreceğiz. Balkanlar da henüz uçak restoran yok. Biz Türkler olarak bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Uçakta yapacak olduğumuz restoran da tamamen Türk vatandaşlarımızı istihdam edeceğiz. Yaklaşık 15 kişiyi çalıştırmayı planlıyoruz. Bu uçağın sadece oradan kaldırılıp karayoluyla götürülmesi 100 bin dolar, uçağın restorana dönüşmesinde ise 150 bin dolar. Özetle, toplam da 250 bin dolar gibi bir para harcamayı planlıyoruz. Umuyoruz ki bize olumlu bir dönüş olur. Umuyoruz ki şu an ilçenin başına dert olan uçak Kosova'da bizim için bir ekmek kapısı olur" dedi.