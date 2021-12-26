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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakli!

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakli!
26 Aralık 2021 Pazar 15:30

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'e (4), Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

DOKU NAKLİNE BAŞLANDI

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku nakline başladı. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #pitbull #asiye #köpek saldırısı #ömer özkan
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