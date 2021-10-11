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PKK'dan füze saldırısı: 2 polis şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenlik güçlerinin konvoyuna güdümlü füze ile bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 özel harekat polisi şehit olurken, 2 özel harekat polisi de yaralandı

PKK'dan füze saldırısı: 2 polis şehit oldu
11 Ekim 2021 Pazartesi 09:36

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez’in Mare ilçesinde güvenlik güçlerinin olduğu konvoya terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından güdümlü füze ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda isabet alan zırhlı araçta bulunan Özel Harekat polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken Fırat Kalkanı bölgesinde görevlendirilen Fatih Doğan'ın acı haberi, Adıyaman merkezde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mehmet ve Emine Doğan çiftine askeri yetkililer tarafından verildi. Fatih Doğan'ın acı haberini alan aile, cenazenin bulunduğu Gaziantep'e hareket etti. 2 kız ve 1 erkek kardeşi bulunan şehit Doğan'ın 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Şehit olan Fatih Doğan ve Cihat Şahin’in cenazesi bu sabah saat 10.00’da Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #fırat kalkanı #fatih doğan
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