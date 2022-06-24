SEPİL'DEN AÇIKLAMA
SEPİL'DEN AÇIKLAMA
0
ŞAŞIRTAN İTİRAF!
ŞAŞIRTAN İTİRAF!
0
BEZDEN ADAMLA EVLENDİ!
BEZDEN ADAMLA EVLENDİ!
0
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK
0

PKK'lı terörist MİT operasyonu ile etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi, 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu'nu, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi

PKK'lı terörist MİT operasyonu ile etkisiz hale getirildi
24 Haziran 2022 Cuma 11:54

MİT'in sahadaki ajanları, Kandil'in talimatı ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi Delal Azizoğlu'nun, Süleymaniye'ye gittiğini tespit etti. Örgütsel faaliyetleri tespit edilen Azizoğlu'nun konumu, saha elemanları tarafından belirlendi. Ardından Azizoğlu, MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda görev alan MİT elemanları daha sonra büyük gizlilik içinde Irak'ı terk etti.

Delal Azizoğlu'nun, 1992'de örgüte katıldığı, Diyarbakır kırsalında 8 yıl boyunca silahlı faaliyet gösterdiği ve daha sonra terör örgütünün Avrupa yapılanmasına katıldığı belirtildi. 2001'de Brüksel'de sözde 'kürdistan ulusal kongresi genel kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçilen Azizoğlu'nun, Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize ettiği, 2013'te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize ettiği ve aynı yıl KCK yürütme konseyi üyeliğine seçildiği öğrenildi. Daha sonra Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi ve PKK'nın kadınlara yönelik oluşumu 'PAJK'ın yöneticisi teröristin, Suriye alanında yönetici konumunda görevlendirildiği ve bunların yanı sıra 2018 itibarıyla KCK yüksek adalet divanı yönetiminde yer aldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mit #pkk #ölüm #terör
Önceki Haber
Dolandırıcıyı altın dişi ele verdi! Eğlence mekanında yakalandı!
Sonraki Haber
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi karıştı! İzmir Valiliği açıklama yaptı!
Kayıp emlakçı cinayete kurban gitmiş!
Kayıp emlakçı cinayete kurban gitmiş!
0
70 öğretim üyesi alınacak
70 öğretim üyesi alınacak
0
Büro personeli alınacak
Büro personeli alınacak
0
Mersin Üniversitesi personel alacak
Mersin Üniversitesi personel alacak
0
Bir çıplak vakası daha! Sokakta öyle bekledi!
Bir çıplak vakası daha! Sokakta öyle bekledi!
0
28 öğretim üyesi alınacak
28 öğretim üyesi alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.