PKK'lı terörist MİT operasyonu ile etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi, 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu'nu, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi

MİT'in sahadaki ajanları, Kandil'in talimatı ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi Delal Azizoğlu'nun, Süleymaniye'ye gittiğini tespit etti. Örgütsel faaliyetleri tespit edilen Azizoğlu'nun konumu, saha elemanları tarafından belirlendi. Ardından Azizoğlu, MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda görev alan MİT elemanları daha sonra büyük gizlilik içinde Irak'ı terk etti.

Delal Azizoğlu'nun, 1992'de örgüte katıldığı, Diyarbakır kırsalında 8 yıl boyunca silahlı faaliyet gösterdiği ve daha sonra terör örgütünün Avrupa yapılanmasına katıldığı belirtildi. 2001'de Brüksel'de sözde 'kürdistan ulusal kongresi genel kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçilen Azizoğlu'nun, Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize ettiği, 2013'te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize ettiği ve aynı yıl KCK yürütme konseyi üyeliğine seçildiği öğrenildi. Daha sonra Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi ve PKK'nın kadınlara yönelik oluşumu 'PAJK'ın yöneticisi teröristin, Suriye alanında yönetici konumunda görevlendirildiği ve bunların yanı sıra 2018 itibarıyla KCK yüksek adalet divanı yönetiminde yer aldığı kaydedildi.