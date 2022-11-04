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PKK'nın taciz ateşinde bir asker şehit oldu!

PKK'nın taciz ateşinde bir asker şehit oldu!
04 Kasım 2022 Cuma 11:12

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın (30) acı haberi, memleketi Aksaray'da yaşayan ailesine verildi. 

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, şehit oldu. Şehit Akçağlayan'ın Aksaray'da yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Taşpazar Mahallesi'nde oturan anne Sultan ile baba Nurettin Akçağlayan'a, askeri yetkilerce şehadet haberi verildi. Eve ise Türk bayrağı asıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da 2 yıl önce Şerife Akçağlayan ile evlenen şehidin acı haberini sosyal medyadan paylaşıp, ailesine başsağlığı diledi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #pkk #terör #şehit #haber
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