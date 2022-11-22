PKK saldırısında şehit olan küçük Hasan toprağa verildi. Ailenin feryatları yürekleri acıttı

Gaziantep Karkamış'ta Suriye tarafında bulunan PKK'lılarca atılan roketler sonucu şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş toprağa verildi. Karataş'ı ailesi cenazede gözyaşlarına boğulurken, çevresindekiler ise acılı aileyi teselli etmeye çalıştı. Öte yandan roketin isabet ettiği yerlerde hasar tespit çalışmaları yapıldı

Gaziantep’in Suriye sınırındaki ilçesi Karkamış’a pazar günü gece saatlerinde Ayn El Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından 4 roket saldırısı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği roketler ilçede boş araziye düştü. Bu saldırının ardından teröristler, savaş uçakları ve zırhlı birlikler tarafından ateş altına alındı.

Karkamış’a dün de saat 11.15’ten itibaren teröristler tarafından birbiri ardına roket ve havan saldırısı düzenlendi. Gün içerisinde yapılan 10 saldırıda ilçede bulunan Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Karkamış Anaokulu roketlerin hedefi oldu. Saldırılarda, ilçedeki yerleşim alanları hedef alındı.

Kocatepe İlkokulu’nda öğrencilerin teneffüste olduğu sırada öğretmenler odasında bulunan öğretmen Ayşenur Alkan’a (22), şarapnel parçaları isabet etti. Yaralanan Ayşenur öğretmen, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Teröristlerin ateşlediği bir roket mermisi ise Etiler Mahallesi’nde Karataş ailesinin evine isabet etti. Şarapnel parçalarının isabet ettiği evdeki Hasan Karataş ile 5 aylık hamile yengesi Büşra Karataş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Karataş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Karnından yaralanan Büşra Karataş ile alınan 5 aylık bebeği ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

19 YARALIDAN 13’Ü TABURCU OLDU

Karkamış’a yönelik terör saldırısında şarapnel parçalarının isabet etmesiyle yaralanan 19 kişi Gaziantep, Karkamış ve Nizip’te bulunan hastanelerde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 13 yaralı taburcu edilirken, aralarında Büşra Karataş ile 5 aylık bebeğinin de bulunduğu 6 yaralının tedavilerine devam ediliyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Büşra Karataş ile bebeğinin entübe durumda olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de ziyaret ettiği Karkamış’ta, bu sabah hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi bünyesinde görevlendirilen personeller, mahallelerde dolaşarak hasar gören ev ve iş yerlerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vatandaşların zararlarının karşılanacağı bildirildi. Bu arada bazı vatandaşların ise kendi imkanları ile saldırının ardından oluşan tahribatı onararak yaralarını sarmaya çalıştığı görüldü.

5 OKULDAN 3’Ü HASAR GÖRDÜ

Terör saldırısında Karkamış ilçe merkezinde mevcut 5 okuldan 3’ü patlamalarda büyük zarar gördü. Duvarlarında hasar oluşan, camları kırılıp, pencereleri sökülen okulların içerisindeki sınıflarda da büyük tahribat oluştu. 3 okulda bu sabah görevliler tarafından hasar tespit çalışması yapıldı ve onarımlara hemen başlanacağı kaydedildi.

KÜÇÜK HASAN TOPRAĞA VERİLDİ

Teröristlerin saldırısında şehit olan küçük Hasan için bugün cenaze töreni düzenlendi. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Karanfil Mahallesi’nde yapılan törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, bürokratlar ile Karataş ailesinin yakınları ve ilçeden çok sayıda kişi katıldı. Zeki ve Dilan Karataş çiftinin 4 çocuğundan 3’üncüsü olan Hasan Karataş’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesiyle yakınları gözyaşına boğuldu. Annesi Dilan, babası Zeki ve yakınları uzun süre tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Oğlunun pantolonunu elinde sallayan ve göğsüne bastırarak ağlayan Dilan Karataş’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaşlı gözlerle teselli etmeye çalıştı. Hasan Karataş, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR

Bu arada, saldırının ardından tespit edilen teröristlere ait mevzi, karargah ve gizlendikleri tüneller, savaş uçakları tarafından vurularak imha edildi. Suriye’nin Ayn El Arab bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetini kesintisiz olarak yapan insansız hava araçlarının anlık tespitleri ile belirlenen teröristler ise sınırda konuşlu zırhlı birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alınıyor.