PKK'ya 'Kıran-6' operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya karşı 'Kıran-6 Operasyonu'nun başladığını açıkladı. Operasyonda, 2 bin 360 personel, 157 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

PKK'ya 'Kıran-6' operasyonu
13 Kasım 2019 Çarşamba 15:39

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nca Kıran-6 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları ile Polis Özel Harekat timlerinden oluşan 2 bin 360 personel (157 operasyonel tim) görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Önceki Haber
Arada kalan IŞİD'li için ABD ile görüşülüyor
Sonraki Haber
Rabia Naz'ın babası DNA örneği verecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.