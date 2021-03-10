Plastik Kapak Üretiminde Lider Firma: Conscept Plastik

Conscept Plastik firması 1996 yılında plastik kalıp üretimi üzerine kurulmuş olan ve yılların tecrübesiyle enjeksiyon kalıplamadan pet şişe kalıp üretimine plastik sektörünün liderlerinden biri haline gelmiştir.

Conscept Plastik firması 1996 yılında plastik kalıp üretimi üzerine kurulmuş olan ve yılların tecrübesiyle enjeksiyon kalıplamadan pet şişe kalıp üretimine plastik sektörünün liderlerinden biri haline gelmiştir.

Plastik Kapak Nedir?

Günlük hayatımızda oldukça fazla yer kaplayan plastik kapak ürünleri yiyecek, temizlik malzemesi, sıvı malzemeler, kırtasiye malzemeleri gibi her alanda ürün saklamamıza yarayan ham maddesi plastik olan ürünlerdir.

Conscept Plastik kalitesiyle yıllardan beri üretilmekte olan plastik kapak çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

-Pet şişe kapakları

-İlaç kapakları

-Temizlik malzemesi kapakları

-Sporcular için su saklama kapakları

-Teneke yağ kapakları

-Damacana kapakları

-Pek çok çeşide sahip olan plastik kapak ürünleri her boyutta üretilebilirler. Ölçüleri genellikle klasik olarak bellidir ve isteğe göre değişebilir.

Plastik Kapak Çeşitleri

Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan plastik kapak ürünleri hayatımızın her alanında işlevsel olan ürünlerdir. Sıvı gıda kapakları ile endüstriyel kapaklar, teneke ve kavanoz kapakları, koruma kapakları gibi çeşitleriyle günlük hayatımızı kolaylaştırırlar.

Conscept Plastik üretim aşamasında da tüketiciye ürünü iletme aşamasında da profesyonel bir yol izler. Üretim aşamasında hiçbir kimyasal madde kullanılmaz ve hijyenik koşullara uygun üretilirler.

Plastik Kapak Firmaları

Teknoloji geliştikçe üretim alanında da yeni nesil makineler ortaya çıkmıştır. Plastik kapak üretimi de geliştirilen makineler sayesinde gelişen bir sektördür ve ülkemizde büyük bir iş koludur.

Plastik kapak kullanım alanları bakımından da çok çeşitli olduğu için üreticilerin geniş bir çalışma alanı oluşur. Conscept Plastik plastik kapak, plastik şişe üretiminde yılların tecrübesiyle lider konuma gelmiştir.

Ürünler yurt dışında da kullanılan modern yöntemler ile tasarlanır ve üretilir. Plastik kapak üretimi ürün sayısının çok olmasından dolayı kimilerine basit bir iş gibi gözükse de hem tasarım hem üretim aşamasında oldukça emek harcanan bir iştir.

Deterjan Kapakları

Hayatımızı etkileyen ve olmazsa olmaz durumlardan biri temizliktir. Kıyafet, ev, iş yeri, araba ve aklınıza gelebilecek her alan sağlığımız için temiz olmalıdır. Temizlik malzemelerinin kaliteli olması önemlidir fakat önem arz eden bir konu da malzemenin saklama kabında iyi korunmasıdır.

Deterjan kapakları üretiminde de kalitesiyle adını yazdırmış olan Conscept Plastik onlarca temizlik malzemesi üreticisi firmayla iş birliği yapar.

Temizlik malzemeleri insan cildine değmesi sonucunda belirli zararlar verebilecek maddelerdir. Bu sebeple temizlik malzemelerinin kapakları asla sızdırmamalı ve hava geçirmemelidir.

Conscept Plastik insan sağlığını her şeyin önüne koyan çalışma prensibiyle yüzde yüz koruma sağlayan deterjan kapakları üretir ve yıllardır bu konuda yenilikçi ve sağlam ürün portföyü vardır.

Kavanoz Kapakları

Marketlerden satın aldığımız kavanoz gıdalardan evimizde kışa hazırlık için kurduğumuz kavanozlara kadar Conscept Plastik kalitesiyle üretilmiş plastik kapak ve türevlerini güvenle kullanırız.

Kavanoz gıdalarda mühim bir konu kavanozun hava almayacak şekilde kapakla sıkıca kapalı olmasıdır. Eğer hava alırsa içindeki gıda bozulur. Bu sebeple kavanoz kapakları özel ölçülerle hava sızdırmayacak şekilde üretilirler.

Şampuan Kapakları

Hayatımızda büyük yer kaplayan ürünlerden biri de kişisel temizlik malzemeleridir. Conscept Plastik şampuan, saç kremi, duş jeli ürünlerinin plastik kapak üretiminde de oldukça yenilikçi adımlar atmıştır.

Renk renk ve çok çeşitli şampuan kapakları hem ürün koruyucudur hem de göze hitap edecek şekilde üretilirler.

Kişisel bakım malzemeleri de temizlik malzemeleri gibi iyi korunmalı ve hava almamalıdırlar. Plastik kapak ürünleri bu koruyuculuğu sağlar.

Tüm ürünlerimizi görüntülemek için -> https://www.consceptplastik.com/