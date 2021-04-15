Platonik aşkını vurdu, intihar etti!

İstanbul Küçükçekmece'de yeni nişanlandığı öğrenilen, Gülsüm Ş. (28) kendisini parka konuşmaya çağıran Enes Gergüs (19) tarafından silahla vuruldu. Kadın ağır şekilde yaralanırken, Enes Gergüs daha sonra intihar etti

Olay geçen pazartesi akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan parkta yaşandı. Enes Gergüs isimli kişi, platonik aşk beslediği öne sürülen ve yeni nişanlağı öğrenilen Gülsüm Ş.'yi parka konuşmak için çağırdı. Enes Gergüs belinden çıkardığı silahla Gülsüm Ş.'ye üç el ateş açtı. Ağır yaralanan kadın yere yığılırken, Gergüs olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar mahallede yaşayan bir hemşire yaralı kadına müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülsüm Ş.'nin tedavisi devam ediyor. Olay sonrası kaçan Enes Gergüs ise birkaç sokak sonra elindeki silahlı başına dayayarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.



'İKİ AĞAÇ ARASINDA VURUYOR'

Parkın yanında esnaf olan Aziz Kuşkaya, "Bir genç çocuk genç bir kadını vurdu. Ardından kaçarak gitmiş. Üç el ateş etmiş kaçmış. Burada bir hemşire kadına tampon yaptı. Çocuk sonradan kendini vurmuş. Yasak olduğu saatlerde iki ağaç arasında vuruyor. Ambulansa bindirip hastaneye kaldırdılar." dedi.