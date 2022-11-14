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Polis Akademisi Başkanlığı 13.000 öğrenci alacak

Polis Akademisi Başkanlığı 13.000 öğrenci alımı yapacağını açıkladı

Polis Akademisi Başkanlığı 13.000 öğrenci alacak
14 Kasım 2022 Pazartesi 11:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek, (2.240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

 

Adaylar, 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım 2022 saat 17.00’ ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.

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Etiketler; #polis alımı #polis akademisi
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