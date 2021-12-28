LEVREKTE BÜYÜK TEHLİKE!
LEVREKTE BÜYÜK TEHLİKE!
0
SEMİHA YANKI'YA HAPİS İSTEMİ
SEMİHA YANKI'YA HAPİS İSTEMİ
0
İZMİR'DE YILBAŞI KONSERLERİ
İZMİR'DE YILBAŞI KONSERLERİ
0
ADLİYEDE GEYİK OPERASYONU
ADLİYEDE GEYİK OPERASYONU
0

Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin öğrenci alacak

Polis Akademisi Başkanlı, 8 bin öğrenci alımı yapacağını duyurdu

Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin öğrenci alacak
28 Aralık 2021 Salı 09:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan  türünden  en  az  (60,00),  önlisans  mezunları  için  yapılan  2020  yılı  Kamu  Personeli  Seçme Sınavı  P93  puan  türünden  en  az  (65,00)  ve  üzeri  puan  alanlar  arasından  06/06/2015  tarihli  ve 29378  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  Polis  Meslek  Eğitim  Merkezleri Giriş  Yönetmeliğinde  belirtilen  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla  lisans  mezunu  (5.120)  erkek, (1.280) kadın, önlisans mezunu  (1.280) erkek,  (320) kadın olmak  üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

 


Adaylar,  27  Aralık 2021   –   07 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.


DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir'de suç örgütü operasyonu: 11 kişi tutukladı
Sonraki Haber
Sinop Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
11 CHP'li belediye başkanından ortak açıklama: Bu haksızlığı reddediyoruz
11 CHP'li belediye başkanından ortak açıklama: Bu haksızlığı reddediyoruz
0
Yavru köpeği taşıma şekli tepkilere neden oldu
Yavru köpeği taşıma şekli tepkilere neden oldu
0
Çöp atmak için evinden çıktı, geri dönemedi!
Çöp atmak için evinden çıktı, geri dönemedi!
0
PERKOTEK Biyometrik sistemler
PERKOTEK Biyometrik sistemler
0
Eşini vurup intihara kalkışmıştı, cinnetin altından kripto para çıktı!
Eşini vurup intihara kalkışmıştı, cinnetin altından kripto para çıktı!
0
Uşak Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Uşak Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.