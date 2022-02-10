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Polis kurşunu ile ölen Yağmur'un dayısı: Benim yeğenim tertemiz bir çocuktu

10 Şubat 2022 Perşembe 11:19

İstanbul Bakırköy'de dün polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç kaçtı ve polisle aralarında kovalamaca yaşandı. Aracı durdurmak isteyen polisin ateş açması ile araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili Alparslan'ın dayısı bir açıklama yaptı. Yeğeninin daha çocuk olduğunu belirten dayı Metin Gezen, polislere dava açacağını söyledi

Bakırköy'de D-100 karayolunda kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu ölen 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yağmur Alparslan'ın dayısı, "Arkadaşları ile Bakırköy'de dolaşıyormuş. Polis çevirmesine denk gelmişler ve korkmuşlar. Polisten kaçmaya çalışmışlar tabi poliste kovalamış" dedi.

Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Serhat Kaya ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçtaki 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı. Yağmur Alparslan'ın ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. 15 yaşında hayatını kaybeden Alparslan'ın dayısı Metin Gezen, "Arkadaşları ile Bakırköy'de dolaşıyormuş. Polis çevirmesine denk gelmişler ve korkmuşlar. Polisten kaçmaya çalışmışlar tabi poliste kovalamış. Polis bunları kavşakta yakalamış sonra arabayla çarpmış" dedi.

 Tekrar kaçmaya çalışırken polislerin ateş açtığını belirten Gezen,  "Benim yeğenimin hiçbir suçu yok o daha çocuk, 2006 doğumluydu. Dün dolaşıp 'Geleceğim' dedi. Benim yeğenim tertemiz bir çocuktu. Bu davanın ölene kadar arkasındayım o polislere her türlü cezayı aldıracağım. Avukat tuttuk, dava açacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bakırköy #polis kovalamaca #yağmur alparslan #ölüm
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