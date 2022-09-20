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Polis memuru evinde ölü bulundu!

Polis memuru evinde ölü bulundu!
20 Eylül 2022 Salı 08:56

Trabzon'da 45 yaşındaki polis memuru İlknur Erim Bahadır evinde ölü olarak bulundu. Silahla başından vurulmuş halde bulunan Bahadır'ın boşanma aşamasında olduğu öğrenildi

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Bahadır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Bahadır’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trabzon #polis memuru #ölüm #ölü bulundu
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