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Polis memuru nöbette intihara kalkıştı!

Polis memuru nöbette intihara kalkıştı!
12 Ekim 2022 Çarşamba 09:08

İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı'nda nöbet tutan polis memuru E.G. kendi silahı ile intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan polis hastaneye kaldırıldı

Olay, İstiklal Caddesi üzerindeki Beyoğlu İlçesi Hükümet Konağı’nda dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Binada nöbet tutan polis memuru E.G., beylik tabancasını kafasına dayadıktan sonra tetiğe bastı. Ağır şekilde yaralanan polis, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beyoğlu #polis #intihar #haber
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