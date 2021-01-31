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Polis ormanlık alanda intihar etti!

Eyüpsultan Göktürk Yolu'nda polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

Polis ormanlık alanda intihar etti!
31 Ocak 2021 Pazar 09:08

Olay dün saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan, Göktürk Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bir karakolda görevli polis memuru Halil A. aracıyla yol kenarında durarak ormanlık alana gitti. Polis memuru ormanlık alanda beylik tabancası ile intihar etti. Kapıları açık şekilde duran otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı çalışmada ormanlık alanda bir cesedin olduğunu gördü. Olay yeri inceleme ekiplerinin olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #polis intihar
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