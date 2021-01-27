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Polis ve öğretmen eşi evlerinde ölü bulundu

Erzincan'da polis memuru ve öğretmen eşi evlerinde ölü olarak bulundu

Polis ve öğretmen eşi evlerinde ölü bulundu
27 Ocak 2021 Çarşamba 14:53

Olay Erzincan'da öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi'nde oturan 41 yaşındaki polis memuru Mehmet Ufuk Ç. ve 43 yaşındaki öğretmen Özlem Ç.'den habar alamayan yakınları durumu polise haber verdi ve çiftin evine gitti.

Polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren yakınları çifti mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde yapılan incelemede kombi borusunun çıkmış olduğu dikkat çekti. Çiftin cansız bedenleri ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Çiftin doğal gaz zehirlenmesinden öldüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erzincan ölüm #polis ölüm #öğretmen ölüm
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