Polisimiz 174 yaşında

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü, İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Büyük Atatürk, gücünü yasalardan alan, milletimizin huzur ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda, her zaman büyük Türk milletinin güvencesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Törenin ev sahibi olarak alandakilerle yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Aşkın, "Büyük Atatürk, gücünü yasalardan alan, milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda, her zaman büyük Türk milletinin güvencesi olmaya devam edeceğiz. Vatan, millet ve bayrak uğruna şehadete koşarak, giden Türk polisi, bundan sonra da aynı kararlılıkla nöbetine devam edecek. İhtiyaç duyduğu kudreti damarlarındaki asil kandan alan ve manevi varlığınızın desteğini her zaman hisseden bizler, şerefli görevimizi gösterdiğiniz istikamet doğrultusunda, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan polisler olarak yapacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.