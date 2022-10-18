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Polisin, köpeğe kelepçe takmaya çalıştığı anlar viral oldu!

Sosyal medyada bir polis memurunun köpeğe kelepçe takmaya çalıştığı görüntüler viral oldu. Pamukkale'de gerçekleşen olayın videosu, izleyenleri gülümsetti

18 Ekim 2022 Salı 10:29

Hayvanlar ile insanlar arasındaki sevgi dolu anlardan birine daha sosyal medyada tanıklık edildi.

Pamukkale Sevindik'te görevli bir polis memurunun sokak köpeği ile arasında geçen diyalog izleyenlerin içini ısıttı.
Yayınlanmasının üzerinden daha 24 saat bile geçmeden 1 milyondan fazla izlenme rakamına ulaşan videoda, bir bayana saldırdığı gerekçesiyle kelepçelenmeye çalışılan sokak köpeği ve görevli polis memuru başrolde.

Polis memurunun şikayet konusu olan sokak köpeğini; "Bu muydu abicim sana saldıran?" sorusuyla teyit ettikten sonra, kelepçesini çıkartıp köpeğin patilerine bağlamaya çalışması ve sokak köpeğine "Direnme" diye seslenmesi izleyenleri gülümsetti.

Polis memurunun şakayı sonlandırmasıyla birlikte sokak köpeğinin sevgi gösterisinde bulunması ise çevredekilerin gülüşmesine sebep oldu.

Etiketler; #polis #köpek #kelepçe #haber
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