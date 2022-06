Polisin silahını alan Suriyeli, komiser yardımcısını vurdu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hastanede intihara kalkışan Suriye uyruklu A.T. (32), işlemler için polis merkezine getirildi. Burada polis memuruna sarılarak, belinden aldığı tabancayı ateşleyen A.T., komiser yardımcısı K.K.'yi ayağından vurdu. A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, gece saatlerinde Gebze'de Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu A.T. özel hastanede bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. A.T., tedavisinin ardından işlemler için polis merkezine getirildi. İşlemleri tamamlanıp, ayrılmak üzere olan A.T., polis memuruna arkadan saldırarak, silahını aldı. Çıkan arbede sırasında A.T. tabancayı ateşleyince seken mermi, komiser yardımcısı K.K.'nin sağ ayak bileğine isabet etti. Bu sırada A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Komiser yardımcısı K.K. ve A.T., hastaneye kaldırıldı. Komiser yardımcısı K.K. taburcu edilirken, A.T.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: