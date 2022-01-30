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Polisleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda polis yaralı

Polisleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda polis yaralı
30 Ocak 2022 Pazar 09:44

İstanbul Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada minibüs şoförü yaralanmazken 10 polis memuru yaralandı. Polis memurlarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

Kaza, saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana geldi. İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 10 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çatalya #kaza #polis kaza #polis servisi
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