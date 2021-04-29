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Polisten kaçmak isterken foseptiğe düşen hemşire öldü!

Konya'da maç izleyip nargile içtiği kafeye polisin geldiğini görünce, kaçmaya çalışırken iş yerinin zemin katındaki bölümde, içinde yaklaşık 1 metre su bulunan foseptiğe düşen erkek hemşire Tevfik Sevi (33) yaşamını yitirdi

Polisten kaçmak isterken foseptiğe düşen hemşire öldü!
29 Nisan 2021 Perşembe 12:04

Olay, gece yarısı sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kafenin açık olduğu ve içeride nargile içildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, kafeye baskın yaptı. Bu sırada içeride bulunan erkek hemşire Tevfik Sevi, polisin geldiğini görünce kaçmak için iş yerinin zemin katındaki bölüme indi. Sevi, burada içinde yaklaşık 1 metre su bulunan foseptiğe düştü.

Polis, kafede karşılaştığı 4 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal' suçlarından idari para cezası uyguladı. Polis işlem yaptıktan sonra iş yerinden ayrılmak üzereyken kafe çalışanlardan birisi, zemin kattaki foseptikte bir kişinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Tevfik Sevi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde görev yapan 2 çocuk babası Tevfik Sevi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KAFENİN DAHA ÖNCE MÜHÜRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, polisin, CİMER'e gelen ihbar üzerine 20 Nisan’da aynı kafeye baskın yaptığı, nargile içip, okey oynadığı tespit edilen 10 kişi hakkında 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurulanını ihlal' suçlarından 63 bin lira para cezası uyguladığı ortaya çıktı. İş yeri sorumluları hakkında da nargile tüketildiğiyle ilgili tutanak hazırlanıp, iş yerinin mühürlendiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #ölüm #hemşire ölüm
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