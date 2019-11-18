Pomem Alım Şartlarına Yenisi Eklendi

Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayarak onayladığı daha sonra resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren PAEM ve POMEM alımlarında bazı değişiklikler yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda yapılan değişiklikler neticesinde KPSS ile ilgili yapılan değişiklikte dikkat çekti. İşte detaylar...

KPSS DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YER ALDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik polis akademisi başkanlığı çatısı altında işlevlerini yürüten eğitim merkezleri için alınacak polis adayları için KPSS şartında bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda polis eğitim merkezlerine polis adayı alımlarında KPSS puanları İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek ve İçişleri Bakanlığı polis alımı ilanlarına yeterli başvuru olmadığı taktirde KPSS puanında esnekliğe gidebileceği bildirildi.



KPSS PUANINDA DEĞİŞİKLİK YOK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren KPSS'nin polis alımı ilanındaki yetersiz başvuruya göre düşürüleceği açıklanmasının yanı sıra olağan KPSS puan şartında bir değişiklik söz konusu olmadığı da açıklandı. KPSS puanında yapılacak değişiklik sadece İçişleri Bakanlığının alım ilanlarına düşüklüğü durumda yapılacağı bildirildi.



RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN POMEM DEĞİŞİKLİK MADDESİ!

Resmi gazete'de POMEM yönetmeliğine eklenen madde ile yürürlüğe giren madde ise şöyle; Polis adaylarının KPSS taban puanı Bakanlık tarafından verilen onay ile belirlenir. İlana çıkılan KPSS taban puanına göre yeteri kadar başvuru alınmaz ise taban puan Bakanlık onayı ile değiştirilebilir.

PAEM yönetmeliği için eklenen madde ise şöyle; Emniyet mensubu olmayan adayların KPSS taban puanı ve açıklanan puan türü Bakanlığın onayı ile belirlenir. İlana çıkılan KPSS taban puanına göre yeteri kadar başvuru alınmadığı saptanırsa taban puan Bakanlığın onayı ile değiştirilebilir.



Kaynak: https://www.ilan365.net/kamu/pomem-alimi-sartlarina-yenisi-eklendi-h6478.html



