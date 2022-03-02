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Pompalı tüfekle vurulan hamile kadın kurtarılamadı!

Pompalı tüfekle vurulan hamile kadın kurtarılamadı!
02 Mart 2022 Çarşamba 09:07

Isparta'da 18 yaşındaki Şehmuz G., birlikte yaşadığı ve 6 aylık hamile olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle vurdu. Şehmuz G., daha sonra da otomobille genç kadını hastane önüne bırakıp kaçtı. Hastane çalışanları Karabuğa'ya hemen müdahale etti ancak kadın da bebeği de kurtarılamayarak hayatını kaybetti


Olay, dün saat 03.00 sıralarında il merkezine bağlı Yazısöğüt köyü yakınında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşaması devam eden 6 aylık hamile Raziye Karabuğa, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı Şehmuz G. ile otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şehmuz G., pompalı tüfekle ateş ederek Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden yaraladı. Şehmuz G. daha sonra Raziye Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis girişinde yere bırakarak uzaklaştı.

Raziye Karabuğa'yı yerde görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin acil serviste müdahale ettiği Karabuğa ile bebeği kurtarılamadı. Olay sonrası Şehmuz G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karabuğa'nın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü. Şehmuz G.'nin polis merkezinde sorgusu devam ediyor.


RAZİYE'NİN ANNESİ: 2 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Raziye Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, morg önünde gazetecilere açıklama yaptı. Aydın, "Saat 03.00 sıralarında bir yakınımız 'Kızını vurmuşlar' diye haber verdi. Dini nikahla birlikte yaşıyordu. Hamileydi. Pompalı tüfekle 2 el ateş edilmiş. Daha önce de kavgaları oluyordu. 8 aydır bana kızımı göstermiyordu. Arıyordum, kızımın yanındakiler de 'Görüşmek istemiyor' diyordu."

ISPARTA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Isparta Barosu Kadın Hakları Komisyonu, cinayetle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Isparta'da aile içi şiddet mağduru olan 24 yaşındaki ve 6 aylık hamile Raziye Karabuğa silahla ateş edilerek öldürülmesinin derin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Şiddet mağduru Raziye Karabuğa'yı katleden zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

TUTUKLANDI

Isparta'da, dini nikahla birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle öldüren Şehmuz Gezer, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şehmuz Gezer, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ısparta #kadın #kadın cinayeti #ölüm #hamile kadın
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