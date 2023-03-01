Prof. Dr. Ahmet Ercan hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" soruşturması

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ercan, soruşturma kapsamında ifade vermesi için çağrıldı. Ahmet Ercan hakkında TCK'nın 217/A maddesi uyarınca, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı" iddia ediliyor.