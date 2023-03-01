Prof. Dr. Ahmet Ercan hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" soruşturması

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı

Prof. Dr. Ahmet Ercan hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" soruşturması
01 Mart 2023 Çarşamba 09:22

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ercan, soruşturma kapsamında ifade vermesi için çağrıldı. Ahmet Ercan hakkında TCK'nın 217/A maddesi uyarınca, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı" iddia ediliyor. 

Önceki Haber
“Vatandaşlar bizi sahiplendi”
Sonraki Haber
Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor
62 saat sonra kurtarılan Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak, hayatını kaybetti
62 saat sonra kurtarılan Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak, hayatını kaybetti
0
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bin 89'a yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bin 89'a yükseldi
0
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun Meclis'te kabul edildi
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun Meclis'te kabul edildi
0
DEAŞ terör örgütünde üst düzey görevlerde bulunan şüpheli yakalandı
DEAŞ terör örgütünde üst düzey görevlerde bulunan şüpheli yakalandı
0
Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor
Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor
0
Depremzede kadın voleybol sporcusu İrem Kul'a Başkan Koştu, sahip çıktı
Depremzede kadın voleybol sporcusu İrem Kul'a Başkan Koştu, sahip çıktı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.