Prof. Dr. Arık: Tuz Gölü Fay Zonu'nun üreteceği deprem 6.5’ten daha büyük

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından Anadolu plakasının yer değiştirmesiyle, bağımsız fayların tetiklendiğini belirterek, "Tuz Gölü Fay Zonu'nun uzunluğuna göre kıyaslama yaptığınız zaman oluşturabileceği depremin 6.5'ten daha büyük olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Arık: Tuz Gölü Fay Zonu'nun üreteceği deprem 6.5’ten daha büyük
25 Mart 2023 Cumartesi 11:47

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde, 20 Şubat'ta Hatay Defne ilçesinde 6.4, Samandağ'da da 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Orta Anadolu plakasındaki hareketlilik arttı. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Kayseri ve Niğde'de yaşanan depremlerin stres aktarımıyla oluştuğunu belirterek, "Kahramanmaraş merkezli deprem olmamış olsaydı, Arap levhasının kuzeye hareketi esnasında Anadolu levhası, Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca yılda yaklaşık 10-11 milimetre Akdeniz'e doğru hareket ediyordu. Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca da 20-21 milimetre bir hareket söz konusu. Ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremi ve Hatay Samandağ ve Defne depremleri olduktan sonra Anadolu plakası ciddi bir şekilde yer değiştirmiş oldu. Hem güneye doğru hem de batıya doğru hareket etti. Bu hareketlenme sonucunda stres transferi kıta içerisindeki bağımsız fayları tetiklemiş oldu. Böylelikle Orta Anadolu Fay Zonu üzerindeki Kayseri, Erciyes, Niğde gibi bölge içerisinde daha küçük depremleri görmeye başladık. Bu fayların daha önceden ne kadar büyüklükte deprem ürettiğiyle ilgili kesin veriler olmadığı için daha büyük bir deprem üretir mi, tahmininde bulunmak oldukça güç" diye konuştu.

Tuz Gölü Fay Zonu'nun üretebileceği depremin büyüklüğünün 6.5'ten yüksek olabileceğini belirten Prof. Dr. Arık, şunları söyledi:

"Tuz Gölü Fay Zonu, Ankara'nın güneyinden başlayıp Niğde'ye kadar devam eden bir fay ve Tuz Gölü'nün kuzeydoğu kenarını oluşturuyor. Tuz Gölü Fay Zonu'nun uzunluğuna göre kıyaslama yaptığınız zaman oluşturabileceği depremin 6.5'ten daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak orada son 3 depremin ne zaman olduğunun belirsiz olduğu için depremin periyoduyla ilgili kesin veriler elimizde yok. Ayrıntılı çalışmalar yapılıp, ona göre de periyodunun söylenebilmesi gerekir." 


 

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