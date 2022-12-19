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Profesyonel Ofis Taşımacılığı

Evdema nakliyat, Türkiye’nin ofis taşıma firmaları arasında en çok tercih edilen firma olmayı başarmıştır. 25 yılı aşkın süreden beri profesyonel ekipleri ve geniş araç filosu ile ofis taşıma sektöründe hizmetlerini sürdürmektedir. % 100 müşteri memnuniyeti ile her geçen gün referans listesine yeni firmaları ekleyerek büyüyen ofis ofis taşıma şirketidir.

Profesyonel Ofis Taşımacılığı
19 Aralık 2022 Pazartesi 15:14

Evdema nakliyat, Türkiye’nin ofis taşıma firmaları arasında en çok tercih edilen firma olmayı başarmıştır. 25 yılı aşkın süreden beri profesyonel ekipleri ve geniş araç filosu ile ofis taşıma sektöründe hizmetlerini sürdürmektedir. % 100 müşteri memnuniyeti ile her geçen gün referans listesine yeni firmaları ekleyerek büyüyen ofis taşıma şirketidir.
 
 Yerine getirilen işlerin kattığı tecrübe ve geniş servis ağı ile ofis taşımacılığı konusunda ön plana çıkmıştır. Son teknolojik ekip ve ekipmanlarla beraber güçlü referans ağının verdiği öz güven ile taşımacılığa devam etmektedir. Evden eve nakliye hizmeti de olmak üzere taşımacılık ve depolama işlemlerinize hızlı çözümler üretir.
 

İstanbul Güvenilir Ofis Taşıma Şirketi
 

İstanbul’un her ilçesinde ofis taşıma firmaları bulunur. Evdema nakliyat ofis taşımacılığı  hizmetlerinde oldukça güvenilir bir firmadır. Taşımacılık ve depolama işlemlerini de düzenli olacak şekilde gerçekleştirmektedir. Bu taşımacılık işlemlerinde oldukça çeşitli hizmetler de sunmaktadır. İsteğinize bağlı aynı şehir içerisinde taşıma yapılabilir veya farklı şehirlere de taşıma kolay bir şekilde gerçekleştirebilir.
 

Sigortalı Ofis Taşıma
 

Firma tarafından sigorta firmalarıyla yapılan anlaşma sonucunda ofis taşıma hizmetlerinde tüm ürünler sigortalı olarak taşıtılmaktadır. Bu süreçte Evdema nakliyat firması farkını ortaya çıkarmaktadır. Çünkü sigorta şirketleri nakliyat firmalarıyla sigorta hizmetlerini sunarken kısıtlı olacak şekilde sunar.
 
Bunun sebebi ise sigorta firması ve nakliyat firmaları arasında yaşanan güvensizliktir. Fakat Evdema nakliyat firması kurumsal ofis nakliye hizmetlerinde sigorta firmalarıyla beraber bu güveni çok iyi bir şekilde sağlamaktadır.
 

Hizmetler ve Fiyat Bilgisi
 

Evdema nakliyat hizmet bakımından uzman personeller ve geniş araç filosu ile beraber eşyalarınızı en iyi şekilde taşır. Geniş araç filosu ile hizmetlerinde eşyalarınıza hiçbir şekilde zarar gelmez. Taşıma ve nakliye hizmetlerini bu kadar kaliteli bir şekilde sunarken müşterilerine en iyi fiyat garantisini de verir. Her zaman uygun fiyatlar ile beraber hizmetlerini en iyi şekilde sunar.

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