Programcı ve çözümleyici alımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere programcı ve çözümleyici alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle 5 programcı ve 2 çözümleyici alınacaktır. Her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.



Adaylar başvurularını 28/03/2022 – 06/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapacaktır.

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