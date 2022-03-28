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Programcı ve çözümleyici alımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere programcı ve çözümleyici alımı yapacağını duyurdu

Programcı ve çözümleyici alımı yapılacak
28 Mart 2022 Pazartesi 09:45

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle 5 programcı ve 2 çözümleyici alınacaktır. Her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

 


Adaylar başvurularını 28/03/2022 – 06/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapacaktır.

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