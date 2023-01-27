Proje teknik eleman alımı yapılacaktır

Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği proje teknik eleman alımı yapacağını duyurdu

Proje teknik eleman alımı yapılacaktır
27 Ocak 2023 Cuma 10:49

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Kapsamında Mersin İlinde uygulanmakta olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projelerinde çalıştırılmak ve Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere sınav ve mülakat ile aşağıda belirtilen niteliklere sahip beş adet Proje Teknik Elemanı (veteriner hekim, ziraat mühendisi (zooteknist), veya veteriner sağlık/ziraat teknikeri/ teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) alınacaktır. 

İlan için başvurular 30 Ocak 2023 tarihi ile 10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.


İlanın ayrıntıları için tıklayınız.
 

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