DONMUŞ KURT BULUNDU!
DONMUŞ KURT BULUNDU!
0
DONMAK ÜZERE OLAN KÖPEK KURTARILDI
DONMAK ÜZERE OLAN KÖPEK KURTARILDI
0
DİN ADAMLARINA TACİZ SUÇLAMASI
DİN ADAMLARINA TACİZ SUÇLAMASI
0
KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
0

Provokatörler iş başında. Bu kez de Adalet Anıtı'nı yaktılar!

04 Şubat 2022 Cuma 09:14

Provokatörler iş başında. Samsun'da Atatürk heykeline saldırmaya çalışan zihniyet bu kez de Edirne'de ortaya çıktı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yangın büyümeden söndürülürken, anıtta zarar oluştu


Olay, saat 00.15 sıralarında Uzunköprü Adalet Meydanı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, meydanda bulunan Adalet Anıtı'nı ateşe verip kaçtı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken heykelde hasar meydana geldi. Polis, heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yakılan heykelin yanına gelen Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, heykelin yandığı anlardaki görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşıp, "Bu gece kimliği belirsiz kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda Adalet Anıtı'mızı yaktı. Olay yerindeyim, Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtılır, yakılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil" notunu paylaştı.

Anıtta incelemelerde bulunan Becan, provokasyonlara gelmeyeceklerini kaydetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #atatürk #edirne #anıt #anıt yakma #adalet anıtı
Önceki Haber
Samsun'da Atatürk anıtına saldırı sonrası nöbet başladı
Sonraki Haber
Giysi kumbarasındakileri çalmaya çalışırken öldü!
Giysi kumbarasındakileri çalmaya çalışırken öldü!
Giysi kumbarasındakileri çalmaya çalışırken öldü!
0
Samsun'da Atatürk anıtına saldırı sonrası nöbet başladı
Samsun'da Atatürk anıtına saldırı sonrası nöbet başladı
0
Kuyumcu hırsızlığı kamerada! Tabanca ile camı kırıp...
Kuyumcu hırsızlığı kamerada! Tabanca ile camı kırıp...
0
İş çıkışı evine giderken öldürüldü!
İş çıkışı evine giderken öldürüldü!
0
Atatürk'e büyük saygısızlık!
Atatürk'e büyük saygısızlık!
0
Soğukta donmuş kurt bulundu!
Soğukta donmuş kurt bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.